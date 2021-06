Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria joue sur tous les tableaux !

Publié le 3 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Hormis les pistes estivales menant à Gerson ou encore Matteo Guendouzi, Pablo Longoria aurait à coeur de prolonger les expériences de Leonardo Balerdi et de Pol Lirola à l’OM, sans pour autant lever l’option d’achat de leurs prêts.

Nommé président de l’OM en février dernier, Pablo Longoria est déjà parvenu à boucler la prolongation de contrat de Jordan Amavi qui arrivait à expiration le 30 juin prochain, mais n’a pas pu en faire autant pour Florian Thauvin. En effet, le champion du monde tricolore a décidé de relever un nouveau challenge au Mexique aux Tigres de Monterrey où il retrouvera André-Pierre Gignac. En outre, le président de l’OM chercherait à injecter du sang neuf dans l’effectif de Jorge Sampaoli et particulièrement dans l’entrejeu. Gerson et Matteo Guendouzi devraient bientôt déposer leurs valises comme le10sport.com vous l’a révélé dernièrement.

Longoria travaille pour Balerdi et Lirola !