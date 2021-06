Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va déjà boucler trois transferts !

Publié le 2 juin 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Bien que le mercato n'ouvrira ses portes que le 9 juin, Pablo Longoria est déjà sur tous les fronts et prépare un été de folie qui pourrait débuter par le recrutement de trois joueurs dans les prochaines heures. Et ce n'est surement qu'un début.

Cet été, l'Olympique de Marseille risque d'animer le marché des transferts. Et pour cause, Jorge Sampaoli, arrivé sur le banc du club phocéen en mars, souhaite voir débarquer des joueurs capables de s'adapter à sa philosophie. Mais surtout, Pablo Longoria aura la lourde tâche de compenser les nombreux départs. En effet, Florian Thauvin et Valère Germain ne prolongeront pas leur contrat et quitteront donc l'OM cet été tout comme Hiroki Sakai qui a choisi de retourner au Japon à un an de la fin de son contrat. D'autres parts, plusieurs ventes sont également attendues à l'image de Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car ou encore Kevin Strootman. Sans oublier les joueurs prêtés qui n'ont pas été conservés tels que Michaël Cuisance et Olivier Ntcham. Par conséquent, Pablo Longoria ne chôme pas.

Gerson et Guendouzi arrivent...

En effet, le président de l'OM est déjà très actif en coulisses et aurait trouvé plusieurs accords pour ses premières recrues. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Flamengo et l'OM ont trouvé un accord pour le transfert de Gerson contre un chèque de 30M€, bonus compris. Une tendance confirmée par Globo Esporte ce mercredi. Le média brésilien ajoute qu'en plus des 30M€, un pourcentage à la revente compris entre 20 et 25% a été inclus dans la transaction. Autre dossier en excellente voie, le transfert de Mattéo Guendouzi semble également proche de son dénouement. Le 17 mai, le10sport.com vous révélait en exclusivité que cette arrivée était bien engagée et L'Equipe confirme dans ses colonnes que le milieu de terrain d'Arsenal est déjà d'accord avec l'OM. De retour d'un prêt au Hertha Berlin, Mattéo Guendouzi n'a plus qu'un an de contrat à Arsenal qui ne s'opposera donc pas à sa vente cet été. Dans ces conditions, Pablo Longoria pourrait récupérer l'ancien joueur de Lorient pour un prix raisonnable dont le paiement serait échelonné sur la durée du contrat de Guendouzi à Marseille.

... la doublure de Mandanda aussi