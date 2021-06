Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria voit large pour son mercato !

Publié le 2 juin 2021 à 6h30 par Th.B.

Souhaitant témoigner de deux arrivées au milieu de terrain, l’OM songe concrètement à faire venir Matteo Guenzoudi et Gerson. En cas d’échec pour le transfert du Brésilien, la piste Francis Coquelin devrait être explorée.

L’OM risque de frapper fort cet été malgré la crise financière et son absence pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Pablo Longoria semble être bien parti pour injecter du sang neuf au milieu de terrain. En effet, le président de l’OM semble être tout proche de boucler l’arrivée de Matteo Guendouzi. Le10sport.com vous a assuré le 31 mai qu’un accord se dessine pour le futur contrat du milieu de terrain d’Arsenal. Mais là ne réside pas l’unique piste du président de l’OM. Selon les informations révélées par nos soins, un accord total a été trouvé entre Gerson et l’OM ainsi qu’avec Flamengo pour un transfert qui s’élève à 30M€ bonus compris.

Guendouzi et Gerson/Coquelin à l’OM ?