Mercato - OM : Longoria reçoit une grande nouvelle pour son mercato !

Publié le 2 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Dans le viseur de l'OM, Amine Adli n'a toujours pas prolongé son bail à Toulouse comme le révèle Damien Comolli. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria.

Déjà très actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria s'apprête à boucler les arrivées de Gerson et Mattéo Guendouzi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Toutefois, le président de l'OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et souhaite également miser sur de jolis coups et flairant les opportunités de marché, à l'image d'Amine Adli dont le contrat à Toulouse s'achève en juin 2022. Et Damien Comolli affiche son pessimisme dans ce dossier, ce qui laisse la porte ouverte à l'OM.

La porte s'ouvre pour Adli