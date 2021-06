Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La porte est ouverte pour ce crack de Ligue 2 !

Publié le 1 juin 2021 à 15h10 par A.M.

Bien que l'OM soit proche de boucler les transferts de Gerson et Mattéo Guendouzi, Amine Adli est toujours dans le viseur de Pablo Longoria. Et cela tombe bien puisque Damien Comolli, président de Toulouse semble inquiet concernant l'avenir de son joueur.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM va boucler rapidement les transferts de Gerson et Mattéo Guendouzi. Toutefois, Pablo Longoria ne compte pas en finir tout de suite avec son recrutement et flaire toujours les opportunités de marché avec de jeunes joueurs. C'est exactement le cas d'Amine Adli suivi depuis plusieurs mois par l'OM et dont le contrat à Toulouse prend fin en juin 2022. Et alors que le TFC a manqué de peu la montée en Ligue 1 lors du barrage contre le FC Nantes, Amine Adli pourrait bien être tenté d'aller découvrir l'élite avec un autre club. Interrogé à ce sujet, Damien Comolli confirme d'ailleurs son inquiétude.

Toulouse dans le flou total pour Adli