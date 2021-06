Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria bien parti pour attirer un ancien de l'ASSE ? La réponse !

Publié le 1 juin 2021 à 12h10 par A.M.

En quête de renforts défensifs, l'OM s'intéresserait à William Saliba. Mais ce dossier s'annonce compliqué entre l'OGC Nice qui souhaiterait prolonger son prêt et Arsenal qui pourrait enfin lui donner sa chance.

Très actif en coulisses, l'OM s'apprête à boucler l'arrivée de Gerson et Mattéo Guendouzi, comme révélé par le10sport.com. Des renforts qui permettront de renforcer l'entrejeu de l'effectif de Jorge Sampaoli. Mais dans le même temps, Pablo Longoria souhaite également attirer des défenseurs centraux. Et pour cause, Duje Caleta-Car pourrait être vendu cet été tandis que l'option d'achat de Leonardo Balerdi, estimée à 14M€, ne devrait pas être levée. Par conséquent, Alvaro Gonzalez et Lucas Perrin risquent bien de se sentir un peu seuls dans ce secteur de jeu. Dans cette optique, l'OM s'intéresserait à William Saliba.

Pour Saliba, c'est compliqué