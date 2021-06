Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria va boucler une recrue à 30M€ !

Publié le 1 juin 2021 à 8h15 par B.C. mis à jour le 1 juin 2021 à 8h19

Priorité de Jorge Sampaoli dans l’entrejeu, Gerson serait tout proche de s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille.

À la recherche de renforts en vue de la saison prochaine, Pablo Longoria se montre déjà très actif sur le marché des transferts. Comme vous l’a annoncé ce lundi le10sport.com, Jorge Sampaoli souhaite mettre la main sur deux milieu de terrain et vise notamment Mattéo Guendouzi. Les négociations entre les différentes parties avancent pour un transfert du Français cet été, mais un autre renfort devrait être acté au préalable. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , l’OM a trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson estimé à 30M€ bonus compris, et malgré la concurrence présente dans ce dossier, Pablo Longoria toucherait au but.

Ça brûle pour Gerson !