Mercato - PSG : Ces terribles révélations sur les envies de départ de Pochettino !

Publié le 1 juin 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que la presse annonce depuis une semaine que Mauricio Pochettino souhaiterait déjà quitter le PSG, cette volonté de l’entraineur argentin serait avant tout motivée par une grande déception de sa part quant à la politique interne du club parisien.

Arrivé en janvier denier en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino serait déjà prêt à claquer la porte du Paris Saint-Germain. En effet, il est annoncé depuis maintenant une semaine que l’ancien entraîneur de Tottenham aurait des envies d’ailleurs et qu’il discuterait avec les Spurs dans l’optique d’un éventuel retour, le club de Premier League cherchant un successeur à José Mourinho. Dans le même temps, le nom de Mauricio Pochettino a également été évoqué du côté du Real Madrid afin qu’il prenne la succession de Zinedine Zidane. Bref, à l’heure actuelle, il semble clair que l’avenir de l’Argentin au PSG s’écrit en pointillés, et ce en dépit du fait que Leonardo l’ait renvoyé à son contrat le liant aux pensionnaires du Parc des Princes pour encore deux ans.

Mauricio Pochettino s’attendait à une structure plus solide et plus professionnelle