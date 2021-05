Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino sait quoi faire pour quitter le PSG !

Publié le 31 mai 2021 à 23h45 par T.M.

Après seulement 6 mois au PSG, Mauricio Pochettino pourrait déjà avoir envie de faire ses valises. Et pour y arriver, l’Argentin serait fixé.

Arrivé en janvier dernier sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino pourrait prochainement repartir. En effet, les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de l’Argentin, que l’on annonce de retour à Tottenham ou au Real Madrid pour remplacer Zinedine Zidane. Néanmoins, le départ de Pochettino est loin d’être acté et ce dimanche, en marge de la rencontre entre les féminines du PSG et de l’OL, Leonardo a été clair, assurant : « Mauricio Pochettino a deux ans de contrat au PSG et on est très contents ».

Le PSG tient à Pochettino !