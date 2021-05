Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur l'avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 31 mai 2021 à 19h45 par D.M.

Joueur de Tottenham, Moussa Sissoko s'est prononcé sur l'avenir de Mauricio Pochettino et notamment sur un possible retour du technicien chez les Spurs.

Six petits mois et puis s’en va pour Mauricio Pochettino ? Arrivé en janvier dernier au PSG pour remplacer Thomas Tuchel, le technicien, sous contrat jusqu'en 2022 avec le club parisien, s’interrogerait sérieusement sur son avenir dans la capitale, alors que le Real Madrid et surtout Tottenham sont annoncés comme des destinations possibles. A la recherche d’un entraîneur, les Spurs auraient comme priorité de recruter l’entraîneur argentin et auraient commencé à discuter avec lui. Joueur de Tottenham, Moussa Sissoko s’est prononcé sur un possible retour de Mauricio Pochettino en Premier League.

« Je me dis aussi que c'est un peu normal que le président puisse penser à nouveau à lui »