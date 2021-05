Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte n’est pas totalement fermée pour Pochettino !

Publié le 31 mai 2021 à 18h10 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Mauricio Pochettino pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver son ancien club de Tottenham.

Six mois seulement après son arrivée, Mauricio Pochettino est déjà annoncé sur le départ par la presse étrangère. Pourtant, du côté du Paris Saint-Germain comme de l’entraineur argentin, on a récemment tenu à démentir ces rumeurs. « Mauricio Pochettino a deux ans de contrat au PSG et on est très contents » a expliqué Leonardo, au micro de France Bleu Paris . Même son de cloche dans l’entourage de Pochettino, qui est toutefois annoncé tout proche d’un retour à Tottenham. A la recherche d’un coach, le président Daniel Levy pousserait pour convaincre son ancien employé de revenir chez les Spurs , avec lesquels il a atteint une finale de Ligue des Champions.

Le PSG prêt à négocier avec Tottenham