Mercato - PSG : Leonardo sort du silence sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 31 mai 2021 à 8h15 par A.D. mis à jour le 31 mai 2021 à 8h21

Arrivé au mois de janvier au PSG, Mauricio Pochettino pourrait faire ses valises dès cet été. En effet, Tottenham et le Real Madrid espéreraient s'offrir les services de l'Argentin, qui penserait à quitter la capitale. Interrogé dimanche soir soir sur l'avenir de Mauricio Pochettino, Leonardo a fait passer un message clair sur son avenir.

Après seulement 6 mois, le PSG pourrait perdre Mauricio Pochettino cet été. Ces derniers jours, le coach argentin est annoncé sur le départ. Alors que sa relation avec Leonardo ne serait pas excellente, Pochettino penserait à faire ses valises très prochainement et à quitter le PSG. Et il ne manquerait pas de points de chute pour rebondir. En effet, Tottenham et le Real Madrid seraient emballés par l'idée de s'offrir l'entraîneur argentin en vue de la saison prochaine. Mais côté PSG, pas question de penser à un départ de Pochettino aussi vite. Interrogé par Europe 1 et France Bleu Paris dimanche soir, Leonardo a fait clairement savoir qu'il comptait toujours sur Mauricio Pochettino.

«Mauricio Pochettino a deux ans de contrat au PSG et on est très contents»

« Mauricio Pochettino a deux ans de contrat au PSG et on est très contents » , a expliqué simplement Leonardo, le directeur sportif du PSG. Mauricio Pochettino est désormais engagé avec le PSG jusqu'au 30 juin 2022 car l'année optionnelle de son contrat a été activée. En signant au PSG, le coach argentin avait signé un bail d'une saison et demie, plus une en option.