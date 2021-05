Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a tranché pour l’avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 30 mai 2021 à 14h15 par T.M.

Ces derniers jours, cela s’est agité pour l’avenir de Mauricio Pochettino. Annoncé sur le départ, l’Argentin pourrait toutefois être toujours au PSG la saison prochaine.

Arrivé en janvier dernier, Mauricio Pochettino aura vécu 6 premiers mois compliqués sur le banc du PSG. Eliminé en demi-finale de la Ligue des Champions, l’Argentin a également laissé échapper le titre de champion de France. L’expérience n’est pour le moment par la meilleure et selon certains échos, Pochettino aurait énormément de mal avec le fonctionnement du PSG et Leonardo. De quoi alors déjà jeter un froid sur son avenir au Parc des Princes. Les rumeurs se sont ainsi multiplié, l’annonçant de retour à Tottenham ou même au Real Madrid où Florentino Pérez l’apprécie énormément et où il pourrait donc remplacer Zinedine Zidane.

Retenu par le Qatar ?