Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid à l’origine d’un coup de tonnerre pour Pochettino ?

Publié le 30 mai 2021 à 9h10 par B.C.

Arrivé cet hiver au PSG, Mauricio Pochettino songerait déjà à quitter le club de la capitale et discuterait avec Tottenham. Des envies d’ailleurs dont souhaiterait également profiter le Real Madrid.

Alors que des changements sont attendus cet été au PSG, Mauricio Pochettino pourrait prendre tout le monde de court en quittant son poste. D’après plusieurs médias, l’Argentin serait en effet en discussion avec Tottenham pour évoquer un retour à Londres, 18 mois après son licenciement. Mauricio Pochettino envisagerait ainsi de quitter le PSG, un scénario que l’on souhaiterait éviter dans la capitale. Pourtant, le danger est grand, d’autant que le Real Madrid envisagerait également de se positionner sur Pochettino pour la succession de Zinedine Zidane, un intérêt qui se confirme.

Pochettino, le rêve inaccessible du Real Madrid ?