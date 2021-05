Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Mauricio Pochettino dévoilés pour son avenir ?

Publié le 29 mai 2021 à 22h45 par Th.B.

Alors qu’il s’est montré lié au PSG en affichant ses ambitions avec le club de la capitale en interview, Mauricio Pochettino préparait en catimini son retour à Tottenham dans le cas où les décideurs parisiens souhaitaient se séparer de lui.

Six petits mois et puis s’en va ? Nommé en janvier dernier pour prendre la succession de Thomas Tuchel à la tête de l’effectif du PSG, Mauricio Pochettino est déjà annoncé sur le départ. D’après plusieurs médias, un retour à Tottenham lui plairait bien à condition de bénéficier des pleins pouvoirs selon As . Le Real Madrid serait également une option bien que la piste privilégiée des dirigeants madrilènes soit Antonio Conte, comme le10sport.com vous l’a dévoilé dernièrement. Et Pochettino songerait de plus en plus à Tottenham en raison des potentiels plans du PSG pour lui.

Pochettino préparerait son départ à Tottenham… à cause du PSG !