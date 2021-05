Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces grosses révélations sur la situation de Pochettino !

Publié le 29 mai 2021 à 20h45 par Th.B.

Alors qu’un départ de Mauricio Pochettino semble être une éventualité, certains dirigeants du PSG ne seraient pas convaincus par l’entraîneur argentin.

À en croire les informations de The Independent et The Athletic , Mauricio Pochettino pourrait revenir à Tottenham, le président Daniel Levy prenant en considération son retour lui qui est à la recherche d’un nouvel entraîneur. De son côté, Pochettino connaîtrait un certain mal-être à Paris où il ne vivrait pas ce qu’il espérait au PSG. As a d’ailleurs assuré que l’entraîneur du Paris Saint-Germain voudrait un long contrat pour acter son retour d’au moins quatre ans ainsi que les pleins pouvoirs au niveau du recrutement. Une position de manager en soit, et plus seulement d’entraîneur. Du côté du PSG, on ne serait pas totalement satisfait de Pochettino.

Pochettino, pas à la hauteur pour le PSG ?