Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, ce grand entraîneur a tranché !

Publié le 29 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

Pourtant annoncé comme potentiel successeur de Mauricio Pochettino, Antonio Conte n’a pas ouvert les discussions avec le PSG comme le10sport.com vous l’a révélé vendredi. Le Real Madrid mène la danse.

Antonio Conte au PSG pour remplacer Mauricio Pochettino annoncé sur le départ ? C’est en effet l’information divulguée par La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport c e vendredi. Néanmoins, le10sport.com vous a assuré ces dernière heures, et en exclusivité, qu’il n y a eu aucun contact entre les dirigeants du PSG et Antonio Conte, sans club depuis son départ de l’Inter mercredi soir.

Pas de Conte au PSG, l’Italien proche du Real Madrid