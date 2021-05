Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà qui pourrait venir remplacer Pochettino cet été…

Publié le 29 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Mauricio Pochettino étant annoncé sur le départ et vers un retour à Tottenham, le PSG devrait alors se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et Antonio Conte ferait partie des options à l’étude…

C’est plus que jamais la valse des entraîneurs sur le marché des transferts ! Le Real Madrid, la Juventus, l’Inter Milan, l’OL, le LOSC voire même peut-être le PSG et le FC Barcelone : plus que jamais, les coachs sont en mouvement cet été. Mauricio Pochettino ne fait pas exception à la règle, puisque la presse anglaise a annoncé jeudi que l’entraîneur argentin du PSG serait en négociation avec Tottenham pour un retour cet été. Et Leonardo devrait alors aller lui dénicher un successeur.

Antonio Conte pour le PSG ?

Comme l’ont annoncé la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport vendredi, le PSG serait donc entré en contact avec Antonio Conte. L’entraîneur italien a récemment officialisé son départ de l’Inter Milan, et il jouit d’une cote XXL sur le marché puisque le Real Madrid, Tottenham ou encore le PSG seraient disposés à lui offrir un poste cet été. Reste à savoir si Conte viendra succéder à Pochettino.