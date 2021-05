Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino peaufine son départ !

Publié le 29 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien qu’il ait affiché ses ambitions avec le PSG lors d’une interview avec les médias du club, Mauricio Pochettino verrait d’un bon oeil un retour à Tottenham et aurait déjà posé ses conditions au président des Spurs.

Malgré son arrivée en janvier dernier et son contrat courant jusqu’en juin 2022 avec une saison supplémentaire en option, Mauricio Pochettino pourrait ne pas être assis sur le banc du PSG après le mercato estival. Tottenham est à la recherche d’un nouvel entraîneur et aimerait rapatrier son ancien coach. De son côté, Pochettino ne serait pas à son aise au PSG d’après The Athletic. Et un retour à Tottenham serait une option concrètement prise en considération par le technicien argentin.

Pochettino voudrait les pleins pouvoirs et un long contrat à Tottenham