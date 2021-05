Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ au Real Madrid ? Pochettino a tranché !

Publié le 28 mai 2021 à 23h45 par A.D.

Arrivé seulement il y a quelques mois au PSG, Mauricio Pochettino pourrait prendre la succession de Zinedine Zidane au Real Madrid. Conscient de l'intérêt merengue, le coach argentin verrait d'un bon oeil un départ à la Maison-Blanche.

Pour remplacer Thomas Tuchel, évincé, le PSG a décidé de faire confiance à un ancien de la maison : Mauricio Pochettino. Alors qu'il a posé ses valises à Paris au début du mois de janvier, le technicien argentin pourrait plier bagage dès cet été. Approché par Tottenham, Mauricio Pochettino serait également dans le viseur du Real Madrid. Orphelin de Zinedine Zidane, Florentino Pérez apprécierait en effet le profil de l'entraîneur du PSG selon AS . De son côté, Mauricio Pochettino pourrait se laisser tenter par une aventure à la Maison-Blanche .

Pochettino prêt à répondre à l'appel du Real Madrid ?