Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos mettrait le feu dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 29 mai 2021 à 20h15 par Th.B.

En discussions avancées avec le Real Madrid pour intégrer l’organigramme merengue, Luis Campos pourrait jouer un rôle primordial pour le transfert de Kylian Mbappé cet été. Le PSG est prévenu.

Afin de ne pas compromettre ses chances de recruter Kylian Mbappé cet été, lui qui n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG qui court jusqu’en juin 2022, le Real Madrid ne souhaiterait pas donner suite à son intérêt pour Mauricio Pochettino dans le cadre de la succession de Zinedine Zidane. Et pour faire grimper les probabilités d’un transfert du numéro 7 du PSG au Real Madrid, le club merengue se serait rapproché de Luis Campos. Depuis son départ du LOSC où il officiait en tant que conseiller de l’ancien président Gerard Lopez, Campos est depuis sans emploi et a profité d’une interview avec RMC le 14 mai dernier pour assurer qu’il n’avait pas encore pris de décision au sujet de sa prochaine expérience. Néanmoins, d’après Goal, des discussions avec le Real Madrid auraient lieu depuis des semaines et pourraient avoir un impact conséquent sur le feuilleton Kylian Mbappé.

Luis Campos, la clé du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid ?