Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord imminent pour Achraf Hakimi ? La réponse !

Publié le 29 mai 2021 à 17h45 par La rédaction

Cherchant du renfort au poste de latéral droit, Leonardo aurait fait d'Achraf Hakimi sa priorité. Un accord aurait même déjà été trouvé entre le PSG et le joueur de 22 ans.

La première recrue estival du PSG semble se rapprocher de plus en plus. Cherchant à renforcer l’effectif parisien, Leonardo aurait fait d’Achraf Hakimi sa priorité au poste de latéral droit, puisqu'Alessandro Florenzi ne devrait pas être conservé par le club de la capitale. Auteur d’une bonne saison avec l’Inter sacré champion de Serie A, le Marocain aurait attiré l’oeil de la direction du PSG. Et les positions se rapprocheraient de plus en plus pour un transfert du latéral droit de 22 ans chez le pensionnaire de Ligue 1.

Hakimi et le PSG d’accord, ne manque plus que l’Inter