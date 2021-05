Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme très sérieusement pour Achraf Hakimi !

Publié le 29 mai 2021 à 12h45 par H.G. mis à jour le 29 mai 2021 à 12h50

Alors que la presse italienne affirmait ce samedi matin qu’Achraf Hakimi se rapprochait du PSG, cette tendance est maintenant confirmée par la presse française.

Le PSG tient peut-être sa première recrue de cette fenêtre estivale des transferts ! En effet, en quête de renforts pour le flanc droit de sa défense, le club de la capitale aurait fait d’Achraf Hakimi sa grande priorité dans cette optique. Et comme l’a indiqué la Gazzetta dello Sport , les positions se rapprocheraient entre le PSG et l’Inter pour une opération dont le montant atteindrait environ 60 M€ cash. Et cette tendance est plus que jamais en train de se confirmer…

Un contrat de 5 ans pour Achraf Hakimi, les positions du PSG et de l’Inter se rapprochent !