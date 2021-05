Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler un premier gros coup cet été ?

Publié le 29 mai 2021 à 12h30 par Dan Marciano

L'OM chercherait à renforcer son milieu de terrain et aurait ces derniers jours, avancé sensiblement dans le dossier Mattéo Guendouzi. Le joueur ne rentre plus dans les plans d'Arsenal et ne resterait pas insensible à l'intérêt du club marseillais.

Malgré une situation financière délicate, l’OM n’a pas l’intention de rester les bras croisés lors du prochain mercato estival. Président du club marseillais, Pablo Longoria entend bien se montrer actif aussi bien dans le sens des arrivées, que des départs. Plusieurs gros salaires devraient quitter la cité phocéenne à l’instar de Boubacar Kamara ou de Duje Caleta-Car. L’OM pourrait obtenir une plus grande marge de manœuvre grâce à ces ventes, mais aussi grâce à l’apport de Frank McCourt. « McCourt veut remettre pas mal d’argent, il va y avoir la Ligue Europa. C’est un été qui va être passionnant (...) J’avais parlé de 60M€, 80M€. McCourt va remettre de l’argent, il va passer la semaine entre Marseille et Paris pour le mercato. C’est lui qui paye, il a donc la décision finale. Il a envie de remettre de l’argent car il doit relancer la vie du club » a confié le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi lors d’un live Twitch avec Philousports . Il faut dire que Pablo Longoria envisage de renforcer plusieurs secteurs et notamment le milieu de terrain. Alors que Michaël Cuisance et Olivier Ntcham ne seront pas conservés, le dirigeant espagnol a activé de nombreuses pistes pour densifier l’entrejeu. Il a été question d’un intérêt de l’OM pour Amine Adli (Toulouse), de Gerson (Flamengo), de Seko Fofana (RC Lens), de Thiago Almada (Velez Sarsfield) ou encore d’Arturo Vidal (Inter). Mais un autre dossier semble avoir connu une avancée positive ces derniers jours..

Guendouzi s'est entretenu avec les dirigeants de l'OM