Mercato - OM : Pablo Longoria s’attaque à une pépite algérienne !

Publié le 29 mai 2021 à 7h30 par B.C.

Désireux de se renforcer cet été, Pablo Longoria multiplie les pistes et ciblerait notamment Ahmed Touba, évoluant au RKC Waalwijk. Cependant, l’OM n’est pas seul à lorgner le défenseur et serait notamment à la lutte avec l’OL, le LOSC et Monaco.

Pablo Longoria n’a pas attendu l’ouverture du marché des transferts pour se mettre au travail. De nombreux renforts sont en effet attendus dans la cité phocéenne en raison de la vague de départs qui s’annoncent. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’OM a déjà trouvé un accord avec Flamengo à hauteur de 24M€ + 6M€ de bonus pour le transfert de Gerson, mais l’intérêt d’autres clubs européens pourrait encore faire capoter l’opération. En parallèle, Pablo Longoria a activé d’autres pistes et s’intéresserait notamment à Ahmed Touba, un joueur qui aurait la cote en Ligue 1.

L’OM engagé dans une grosse bataille pour Ahmed Touba ?