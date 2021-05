Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros feuilleton au PSG prend fin !

Publié le 29 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que le feuilleton Mauro Icardi anime le marché des transferts, une grosse mise au point a été effectuée par l’attaquant du PSG.

Initialement prêté par l’Inter Milan, Mauro Icardi a ensuite été transféré définitivement au PSG. Moyennant près de 50M€, Leonardo s’est ainsi offert l’Argentin, mais aujourd’hui, cet investissement n’a pas vraiment été justifié. En effet, le natif de Rosario sort d’une saison décevante, à tel point que son avenir au PSG a été remis en question. En effet, dans la capitale, la porte serait ouverte pour le départ d’Icardi, qui pourrait notamment faire son retour en Italie, où l’ancien de l’Inter Milan a gardé une belle cote puisque la Juventus, le Milan AC ou encore l’AS Rome seraient intéressés.

« Mon avenir est au Paris-Saint Germain »