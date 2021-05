Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse bataille attend Leonardo pour Hakimi !

Publié le 28 mai 2021 à 20h45 par A.D.

Alors qu'il ne voudrait pas conserver Alessandro Florenzi, Leonardo songerait à recruter Achraf Hakimi. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, le défenseur de l'Inter figurerait également sur les tablettes du Real Madrid, son ancien club, et du Bayern.

Prêté jusqu'au 30 juin au PSG, Alessandro Florenzi n'aurait pas convaincu Leonardo de lever son option d'achat. Dans cette optique, le directeur sportif parisien serait déjà à la recherche d'un tout nouvel arrière droit pour remplacer le défenseur de l'AS Rome. Pour combler le très possible départ d'Alessandro Florenzi, Leonardo aurait identifié le profil d'Achraf Hakimi. Et pour le défenseur de l'Inter, le dirigeant du PSG devrait livrer une bataille royale cet été.

Une lutte à 3 entre le PSG, le Real et le Bayern ?