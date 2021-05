Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande priorité de Leonardo bientôt réglée ?

Publié le 28 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le recrutement d’un nouveau latéral droit apparaît comme la grande priorité du moment au PSG, Leonardo est train d’accélérer en coulisses pour boucler l’arrivée d’Achraf Hakimi.

La direction du PSG ayant décidé de ne pas lever l’option d’achat d’Alessandro Florenzi (9M€) auprès de l’AS Rome, le latéral droit italien va donc retourner de l’autre côté des Alpes, et Leonardo est plus que jamais en train de se pencher sur l’arrivée d’un autre profil à son poste. Ces derniers jours, les noms de Serge Aurier (Tottenham) et Hector Bellerin (Arsenal) ont été évoqués avec insistance pour le PSG, mais Leonardo se penche finalement sur un profil encore plus prestigieux.

Le PSG à fond sur Hakimi

RMC Sport est venu confirmer jeudi les récentes révélations de la presse italienne faisant état d’un vif intérêt du PSG pour Achraf Hakimi, le latéral droit marocain de l’Inter Milan. Leonardo en aurait fait sa grande priorité à ce poste, d’autant que la direction de l’Inter chercher impérativement à se séparer de plusieurs éléments à forte valeur marchande, dont Hakimi. Le PSG tient donc peut-être son nouveau latéral droit tant attendu.