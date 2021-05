Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La première recrue de l’été devrait être…

Publié le 28 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Plus que jamais en quête d’un latéral droit, l’OM est en train de négocier l’option d’achat dont il dispose auprès de la Fiorentina pour Pol Lirola, et Pablo Longoria confirme son envie de régler ce dossier au plus vite.

Le départ d’Hiroki Sakai étant d’ores et déjà acté, l’OM va devoir se pencher prioritairement sur le recrutement d’un latéral droit cet été. Arrivé au club sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 12M€ en provenance de la Fiorentina en janvier, Pol Lirola n’a cessé de clamer son envie de rester à l’OM cet été. Et Pablo Longoria va dans le même sens que son joueur…

Longoria affiche son envie de garder Lirola