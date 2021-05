Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâche une première réponse pour son avenir !

Publié le 28 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

En dépit des nombreuses informations sur son départ du PSG pour retourner à Tottenham cet été, Mauricio Pochettino a clairement laissé entendre qu’il ne bougerait pas.

Ces dernières heures, plusieurs médias anglais ( Sky Sports, The Athletic …) ont confirmé un bruit de couloir qui circulait depuis mercredi : Mauricio Pochettino envisagerait de quitter le PSG pour retourner à Tottenham, seulement six mois après son arrivée au Parc des Princes. Une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe, et pourtant, Pochettino a dégagé une tendance bien différente dans un entretien accordé au site officiel du PSG.

« Nous ferons de grandes choses dans l’avenir »