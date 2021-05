Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce de Longoria sur l'avenir de Milik !

Publié le 27 mai 2021 à 13h10 par D.M.

Président de l’OM, Pablo Longoria espère qu’Arkadiusz Milik, annoncé du côté de la Juventus ou encore de l’Atlético, restera à Marseille la saison prochaine

« Je n’ai jamais dit que je voulais quitter Marseille. Comme je vous ai dit tout à l’heure, je suis très heureux ici. Je me sens bien. Marseille m’a donné une chance dans un moment difficile. J’ai vraiment apprécié ça. Je suis heureux ici, je joue, je marque… » confiait Arkadiusz Milik le 1 er mai dernier au micro de Canal + . Pourtant, son avenir à l’OM s’écrit en pointillés. Arrivé cet hiver, le joueur pourrait quitter Marseille cet été, notamment en cas de grosse offre. La Juventus, mais aussi l’Atlético sont annoncés sur ses traces.

« Nous espérons que son avenir est encore à Marseille »