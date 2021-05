Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un plan B de Longoria… à 20M€ ?

Publié le 29 mai 2021 à 4h15 par T.M.

Travaillant sur l’arrivée de Gerson, Pablo Longoria aurait d’autres pistes au cas où. Mais celles-ci ne seront pas données pour autant.

Le milieu de terrain est l’un des grands chantiers de Pablo Longoria à l’OM cet été. Alors que Boubacar Kamara devrait partir, mais il faudra le remplacer. Et pour cela, un dossier anime actuellement l’actualité phocéenne : Gerson. Réclamé par Jorge Sampaoli, le joueur de Flamengo semble se rapprocher de l’OM, mais rien n’est encore fait. Se préparant alors à tous les scénarios, Longoria aurait activé un plan B avec Patrick de Paula, pépite de Palmeiras.

« Palmeiras mise énormément sur lui… »