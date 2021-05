Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse est déjà connue pour Zinedine Zidane ?

Publié le 29 mai 2021 à 4h00 par T.M.

Parti du Real Madrid, Zinedine Zidane se cherche désormais un nouveau club. Pas sûr toutefois que celui-ci soit le PSG.

« Il est las du Real mais pas fatigué d’entraîner ». Dans le clan Zidane, on a été très clair, si l’entraîneur français n’en pouvait plus au Real Madrid, il n’a pas abandonné son désir d’entraîner. D’ailleurs, à peine parti de la Casa Blanca, Zinedine Zidane aurait envie d’immédiatement retrouver un banc de touche. Reste à savoir où ? Alors que la Juventus vient de nommer Massimiliano Allegri et que Didier Deschamps est bien installé à la tête de l’équipe de France, les options sont peu nombreuses. Le PSG pourrait toutefois en être une, d’autant plus que Mauricio Pochettino se rapprocherait d’un départ.

Zidane, le Marseillais !