Mercato - Real Madrid : Zidane a déjà trois options pour son avenir…

Publié le 28 mai 2021 à 13h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid vient tout juste d’officialiser son départ jeudi, Zinédine Zidane ne manquerait déjà pas de courtisans. Au vu du grand mouvement qui s’annonce sur le marché des entraîneurs, quelques bonnes places pourraient se libérer pour le technicien français. Mais l’ancien numéro 10 des Bleus pourrait également s’orienter vers une carrière internationale...

Le Real Madrid a fait une annonce qui a fait l’effet d’une bombe. Les Merengue ont officialisé le départ de Zinédine Zidane ce jeudi. Visiblement agacé par les critiques et par le manque de confiance placé en lui malgré sa deuxième place en championnat et une demi-finale de Ligue des Champions, le Français a préféré partir un an avant la fin de son contrat. La question de son avenir se pose désormais. Contrairement à son départ en 2018, l’ancien numéro 10 des Bleus a toujours envie d’entraîner. Et au vu de son profil, quelques clubs pourraient s’intéresser à lui très prochainement.

Plusieurs options en Europe

En effet, le journaliste Miguel Angel Diaz a révélé que l’option qui pourrait réellement tenter Zinédine Zidane la saison prochaine serait celle menant au PSG. Avec les rumeurs d’un départ de Mauricio Pochettino seulement quelques mois après son arrivée, le poste pourrait être libre cet été. Mais le désormais ex-entraîneur du Real Madrid verrait également une solution en Premier League s’ouvrir à lui. En effet, le Telegraph révèle que Daniel Levy pourrait se pencher sur le cas de Zinédine Zidane dans les prochains jours afin que le Français prenne les rênes de Tottenham. Ces deux options se montreraient très viables au vu du mouvement attendu au niveau du marché des entraîneurs lors du prochain mercato estival. Mais Zizou aurait également toujours des rêves internationaux.

L’Equipe de France toujours dans un coin de sa tête