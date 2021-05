Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Caleta-Car a tranché pour son avenir !

Publié le 28 mai 2021 à 13h10 par D.M.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs et notamment de l'OM, Christopher Wooh souhaiterait rejoindre le RC Lens la saison prochaine

A l’occasion du prochain mercato estival, Pablo Longoria devrait chercher à alléger la masse salariale de son équipe en se séparant de plusieurs joueurs. L’OM envisagerait notamment de vendre Duje Caleta-Car, annoncé proche d’un départ en Angleterre lors des dernières sessions de transferts. Pour le remplacer, Longoria aurait activé plusieurs pistes, notamment celle menant à Christopher Wooh, sous contrat jusqu’en juin avec Nancy.

Christopher Wooh vers le RC Lens