Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Sampaoli passent à l'action pour Guendouzi !

Publié le 29 mai 2021 à 9h45 par D.M.

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli se seraient entretenus récemment avec Mattéo Guendouzi pour lui dévoiler sa place au sein du projet marseillais. Un discours qui aurait rassuré le milieu de terrain, prêt à rejoindre l'OM.

L’une des priorités de Pablo Longoria pour le prochain mercato estival sera de renforcer le milieu de terrain. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 22 mai dernier, l’OM a formulé une offre pour tenter d’attirer Gerson, sous contrat jusqu’en 2023 avec Flamengo. Parallèlement à la piste Gerson, le club marseillais suit Mattéo Guendouzi, qui ne rentre plus dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal. Selon nos informations, l’OM est très bien placé dans ce dossier Guendouzi, qui pourrait se décanter dans les prochains jours.

Le dossier Guendouzi serait bien engagé