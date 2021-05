Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un joli coup à faire en Ligue 1 !

Publié le 29 mai 2021 à 3h45 par T.M.

A la recherche de sang neuf pour la saison prochaine, Pablo Longoria aurait une grande ouverture avec un joueur de Ligue 1.

Cet été, cela va énormément bouger à l’OM. En effet, pour entamer le nouveau projet phocéen, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli vont chambouler l’effectif, cela qui va alors occasionner plusieurs départs et plusieurs arrivées. Des recrues sont ainsi attendues et de nombreux noms ont déjà été annoncés dans le viseur de l’OM. Dernièrement, c’est la piste menant à Seko Fofana, milieu de terrain du RC Lens, qui a ainsi été révélée.

« Le joueur a envie d’y aller »