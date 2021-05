Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se complique pour ce joli coup en Ligue 1 !

Publié le 26 mai 2021 à 21h45 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain, l’OM s’intéresserait notamment à Seko Fofana. Toutefois, le joueur du RC Lens serait encore très loin de s’installer sur la Canebière.

Avec le grand renouvellement qui s’annonce à l’OM, la question est de savoir à quoi ressemblera l’effectif de Jorge Sampaoli la saison prochaine. Qui partira et qui débarquera sur la Canebière ? Au rayon des arrivées, les pistes sont nombreuses et ce mercredi, RMC a d’ailleurs dévoilé le nom de Seko Fofana. A 26 ans, le milieu de terrain du RC Lens intéresserait fortement Pablo Longoria. Les discussions seraient même déjà bien avancées et Fofana aurait même déjà un accord verbal avec l’OM.

De gros obstacles pour l’OM