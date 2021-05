Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi, Paredes… Leonardo a tenté une opération colossale !

Publié le 29 mai 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que le PSG serait tout proche de s’attacher les services d’Alessandro Florenzi si l’on en croit la presse italienne, le club de la capitale aurait en premier lieu tenté d’inclure Leandro Paredes dans la transaction.

Le Paris Saint-Germain semble tout proche d’enregistrer son premier gros coup de cette fenêtre estivale des transferts. Et pour cause, à en croire les informations dévoilées par La Gazzetta dello Sport ce samedi, le club de la capitale ne serait plus très loin d’avoir bouclé l’arrivée d’Achraf Hakimi pour renforcer le flanc droit de sa défense. Le Marocain arriverait alors en provenance de l’Inter contre 60 M€. Pour l’heure, les discussions seraient très avancées, et peu de choses resteraient à accomplir avant les signatures pour que le deal se concrétise.

L’Inter ne voulait que du cash pour Achraf Hakimi