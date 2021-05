Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : PSG, Premier League… Après le Real, où va rebondir Zidane la saison prochaine ?

Publié le 29 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Ce jeudi, le Real Madrid a officialisé le départ de Zinedine Zidane. Désormais libre, l’entraîneur français peut rejoindre le club de son choix. Mais selon vous, où rebondira l’ancien numéro 10 ?

Sans grande surprise, Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid. Le départ du Français était évoqué depuis plusieurs semaines par la presse espagnole et a été officialisé ce jeudi, alors que son contrat courait jusqu’en juin 2022. Menacé d’un licenciement à plusieurs reprises cette saison lorsque le Real Madrid enchaînait les mauvais résultats, Zinedine Zidane n’aurait pas apprécié les critiques à son encontre au sein du club, l’incitant ainsi à plier bagage de lui même. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Antonio Conte est en pole position pour prendre la succession de l’ancien numéro 10 chez les Merengue , et de son côté, Zinedine Zidane n’aurait pas l’intention de rester inactif.

PSG, Tottenham… Quel poste pour Zidane ?