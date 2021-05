Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez ne lâche pas Lautaro Martinez !

Publié le 29 mai 2021 à 19h10 par D.M.

Lautaro Martinez devrait prolonger son contrat avec l'Inter jusqu'en 2024. Malgré cette signature, le Real Madrid continuerait de le suivre et pourrait tenter une offensive lors du prochain mercato estival.

Proche d’un départ vers le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Lautaro Martinez a finalement porté les couleurs de l’Inter cette saison. Epanoui en Serie A, l’attaquant argentin ne voudrait plus entendre parler de départ et souhaiterait prolonger son contrat avec la formation transalpine : « Je suis très heureux d'être à l'Inter, encore plus après ce Scudetto qui a manqué pendant tant d'années. Nous vivons un moment incroyable et je ne peux penser à rien d'autre qu'à être ici. Ensuite, ce qui concerne le renouvellement ou les clauses est réglé avec mon avocat et c'est tout ». Mais les négociations auraient été dernièrement suspendus et certains médias évoquaient un possible transfert du joueur vers l’Espagne et notamment vers le Real Madrid ou l’Atlético.

Lautaro Martinez va prolonger avec l'Inter, mais...