Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour Leonardo dans le dossier Varane !

Publié le 29 mai 2021 à 16h15 par La rédaction

En fin de contrat dans un an avec le Real Madrid, Raphaël Varane pourrait bien quitter la Casa Blanca. Alors que les discussions semblent compliquées concernant une prolongation, le défenseur serait suivi de près par Chelsea et Manchester United.

Le Real Madrid prépare le terrain en défense centrale en vue de la saison prochaine malgré le départ de Zinédine Zidane. Pour l'heure, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé et David Alaba est arrivé officiellement ce vendredi. De son côté, les discussions bloqueraient concernant la prolongation de contrat de Raphaël Varane. À un an du potentiel terme de son aventure à Madrid, le champion du monde ne manque pas de courtisans et ceux-ci seraient plutôt bien armés financièrement parlant.

Chelsea et Manchester United à l'affût