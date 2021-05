Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de tonnerre pour l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 mai 2021 à 13h45 par Dan Marciano mis à jour le 29 mai 2021 à 13h46

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo serait poussé vers la sortie par Massimiliano Allegri. Annoncé du côté du PSG, l’attaquant portugais privilégierait un retour à Manchester United.

« Il y a des difficultés, mais nous nous battrons jusqu’à la fin. Pirlo et Ronaldo resteront à la Juventus » confiait il y a quelques jours Pavel Nedved. Autant dire que le dirigeant de la Juventus n’a pas tenu sa promesse. En grande difficulté cette saison, la Vielle Dame est parvenue à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions lors de la dernière journée de Serie A, mais le mal était fait. Les dirigeants turinois ont décidé de se séparer d’Andrea Pirlo et d’enregistrer le retour de Massimiliano Allegri, passé par l’équipe bianconera entre 2014 et 2019. Quant à Cristiano Ronaldo, son avenir à la Juventus s’écrit en pointillés. Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant portugais réfléchit à toutes les options et notamment à celle de quitter la Juventus lors de ce mercato estival selon les informations exclusives du 10 Sport.

Le message troublant de Ronaldo sur son passage en Serie A

Agé de 36 ans, CR7 a d’ailleurs posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux. « Avec ces succès, j'ai atteint un objectif que je m'étais fixé dès le premier jour de mon arrivée en Italie : gagner le Championnat, la Coupe et la Supercoupe, mais aussi être Meilleur joueur et Meilleur buteur dans ce grand pays de football rempli de joueurs formidables, de clubs géants et d'une culture du football bien à moi, a-t-il indiqué. Rien n'est comparable au sentiment de savoir que j'ai laissé mon empreinte dans les pays où j'ai joué, et que j'ai donné de la joie aux fans des clubs que j'ai représentés. C'est pour cela que je travaille, c'est ce qui m'anime et c'est ce que je chercherai toujours à obtenir jusqu'au dernier jour. Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage ! ». Une déclaration qui pourrait s’apparenter à un message d’adieu.

Poussé vers la sortie par Allegri, Ronaldo souhaiterait aller en Angleterre