Mercato - PSG : Leonardo accélère dans le dossier Achraf Hakimi !

Publié le 29 mai 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 29 mai 2021 à 11h43

Alors que le PSG avait fait du recrutement d’un latéral droit l’une de ses priorités pour cette fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale ne serait pas loin de toucher au but dans ce chantier à en croire la presse italienne.

Un chantier pourrait déjà être sur le point d’être réglé au Paris Saint-Germain. Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat fixée à 9 M€, Alessandro Florenzi n’a pas convaincu cette saison. Ainsi, l’international italien ne devrait pas être acheté par Leonardo, comme l’a une nouvelle fois rappelé Fabrizio Romano ce vendredi soir. De plus, le moins que l’on puisse dire est que les concurrents de l’Italien ne sont pas non plus illustrés cette saison. En effet, Thilo Kehrer s’est montré en grande difficulté, tandis que Colin Dagba n’a pas su se mettre en évidence assez souvent. En conséquence, le PSG aurait pris la décision de recruter un top latéral droit pour enfin combler cette carence qui dure depuis trop d’années dans son effectif.

Achraf Hakimi se rapprocherait du PSG !

Le nom d’Achraf Hakimi est lié au PSG ces derniers jours par la presse italienne dans cette optique, et ce dossier est visiblement en train d’accélérer. En effet, la Gazzetta dello Sport annonce ce samedi que l’ancien joueur du Borussia Dortmund et du Real Madrid ne serait plus qu’à un pas du club de la capitale française. Paris aurait un temps tenté d’inclure Leandro Paredes dans la transaction, mais l’Inter aurait repoussé cette idée dans la mesure où les Nerazzurri veulent absolument de l’argent pour combler leurs difficultés financières. En ce sens, l’opération ne se bouclera qu’avec du cash. À ce sujet, les sources divergent en Italie. Si le quotidien au papier rose parle d’une opération chiffrée à 60 M€, tout comme Tuttosport , Il Corriere dello Sport indique de son côté que le deal se chiffrerait à 70 M€. Pour sa part, Fabrizio Romano affirme que l’Inter réclamerait plus de 60 M€ pour laisser partir Achraf Hakimi, qui pourrait donc être la première grande vente des pensionnaires du stade Giuseppe Meazza cet été.

Alessandro Florenzi pourrait faire le chemin inverse !