Mercato - PSG : Leonardo tout proche de boucler un premier renfort XXL ?

Publié le 28 mai 2021 à 22h15 par B.C.

Alors qu’il a fait d’Achraf Hakimi sa priorité pour cet été, Leonardo s’activerait pour s’attacher les services du Marocain. D’après les informations de la presse italienne, les négociations entre le PSG et l’Inter Milan avancent, et le latéral droit ne serait plus très loin de la capitale.

Insatisfait des prestations d’Alessandro Florenzi cette saison, Leonardo ne devrait pas lever l’option d’achat de l’international italien. Ce dernier s’apprête donc à faire son retour à l’AS Roma, obligeant le PSG à se mettre à la recherche d’un nouveau latéral droit. D’après la presse italienne, la priorité de Leonardo serait toute trouvée, puisque le directeur sportif parisien voudrait mettre la main sur Achraf Hakimi, et les discussions seraient déjà lancées entre les différentes parties, permettant au PSG de prendre la main dans ce dossier.

Les contacts s’intensifient pour Hakimi