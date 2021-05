Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le destin d’Alessandro Florenzi déjà connu ?

29 mai 2021

Alors qu’Achraf Hakimi se rapprocherait du PSG, Alessandro Florenzi pourrait être l’homme qui le remplacera sur le flanc droit de la défense de l’Inter.

Arrivé dans le cadre d’un prêt en provenance de l’AS Roma l’été dernier, Alessandro Florenzi n’a pas convaincu cette saison au Paris Saint-Germain. De ce fait, l’international italien ne devrait pas voir son option d’achat fixée à 9 M€ être levée par Leonardo et est donc sur le chemin d’un retour dans la capitale italienne. Cependant, il ne devrait pas s’éterniser à l’AS Roma pour autant, et ce dans un contexte où Achraf Hakimi se rapprocherait de plus en plus du PSG à en croire les derniers échos venus d’Italie.

Achraf Hakimi au PSG, Alessandro Florenzi à l’Inter ?