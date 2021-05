Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de boucler un gros coup à 60M€ ?

Publié le 29 mai 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 29 mai 2021 à 8h16

Alors que le PSG a fait du recrutement d’un nouveau latéral droit une priorité, le club de la capitale serait de plus en plus proche d’enregistrer la signature d’Achraf Hakimi.

Pas convaincu par Alessandro Florenzi au cours de sa saison en prêt, Leonardo ne devrait pas lever l’option d’achat de l’Italien fixée à 9 M€ auprès de l’AS Roma. En conséquence, le joueur de 30 ans va quitter le Paris Saint-Germain, et le club francilien se serait maintenant lancé en quête d’un nouveau latéral droit de haut niveau. Et dans cette perspective, la presse italienne fait état ces derniers jours d’un intérêt du PSG à l’égard d’Achraf Hakimi. Cette piste a été confirmée en France par RMC Sport , et il se pourrait désormais qu’elle soit tout proche d'aboutir.

Il ne manquerait plus grand chose pour en arriver aux signatures