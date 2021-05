Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette piste prioritaire, ce sera 80M€ !

Publié le 29 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Semblant être la piste prioritaire du PSG au poste de latéral gauche, Theo Hernandez ne devrait pas quitter le Milan AC pour moins de 80M€ à en croire la presse transalpine.

Bien que Juan Bernat soit proche de faire son grand retour avec le PSG, Leonardo scruterait le marché des transferts afin de mettre la main sur un nouveau latéral gauche. De quoi ouvrir la porte à une vente à ce poste. Et l’heureux élu se nommerait Theo Hernandez. D’après Sport BILD et Foot Mercato, les pourparlers auraient déjà commencé avec un accord de principe proche d’être trouvé entre le clan Hernandez et le PSG. Cependant, le Milan AC ne semble pas être enclin à lâcher facilement son latéral gauche.

Le Milan AC se montre intraitable pour Theo Hernandez