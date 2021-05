Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’attaque à un dossier à 80M€ !

Publié le 28 mai 2021 à 19h45 par La rédaction mis à jour le 28 mai 2021 à 19h46

Alors que le PSG s'intéresserait à Theo Hernandez pour se renforcer en défense, le Milan AC aurait déjà fixé le prix du latéral gauche. Un montant qui pourrait vite refroidir les ardeurs de la direction parisienne.

Cette saison, Theo Hernandez (23 ans) s'est illustré avec le Milan AC. Le latéral gauche français a brillé sous les ordres de Stefano Pioli, et confirme les espoirs placés en lui il y a quelques années. Non-sélectionné pour l’Euro avec les Bleus , le défenseur gauche du Milan AC serait tout de même courtisé par plusieurs clubs européens, et notamment le PSG. Un profil très intéressant pour le club parisien et Leonardo qui pourraient dès cet été tenter d’acquérir Theo Hernandez. Si le Milan AC n’aurait pour l’instant reçu aucune offre venant du PSG, le club lombard a d’ores et déjà fixé le prix de son latéral gauche, qui pourrait très vite refroidir Paris.

Le Milan AC demande au moins 80M€ pour Theo Hernandez