Mercato - PSG : Zidane, Hazard… Le Real Madrid utilise une nouvelle cartouche pour Mbappé !

28 mai 2021

Le Real Madrid, orphelin de Zinedine Zidane, semble avoir perdu un bel atout pour la course à la signature de Kylian Mbappé. Cependant, Eden Hazard serait une option prise en considération par la direction merengue pour parvenir à ses fins. Encore faut-il que le principal intéressé soit enclin à cette idée.

Que Florentino Pérez le dise et insiste à la radio espagnole comme il l’a fait à la Cadena SER en avril dernier en faisant passer le message suivant, le Real Madrid resterait quoi qu’il arrive intéressé par le profil de Kylian Mbappé. « Les signatures comme Haaland ou Mbappé ? Sans la Super Ligue, cela n'aura pas lieu. Dans cette situation de pandémie, cela n'aura pas lieu, ni pour le Real ni pour aucun autre club. Cela n'aura pas lieu, croyez-moi. (…) Si Mbappé ne vient pas cet été, je crois que personne ne va se tirer une balle. Les gens savent que si les choses ne se font pas, c'est parce que ce n'est pas possible ». Cependant, à en croire la presse espagnole, l’objectif numéro un du président du Real Madrid serait toujours d’attirer l’attaquant du PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2022, à l’occasion du prochain mercato. De plus, Josep Pedrerol, présentateur d ’El Chiringuito, a assuré cette semaine que le Real Madrid mettrait la pression sur Kylian Mbappé en l’incitant de ne pas prolonger son engagement contractuel envers le PSG pour que le club puisse mettre toutes les chances de son côté pour le transfert de Mbappé. Cependant, avec le départ de Zinedine Zidane, le Real Madrid aurait perdu une cartouche.

Malgré le départ de Zidane, le Real Madrid n’en démord pas pour Mbappé

C’est en effet ce que Le Parisien a révélé ce vendredi. À en croire les informations du quotidien de la capitale, Kylian Mbappé pourrait être amené à reprendre en considération son avenir et surtout sa forte volonté de rejoindre le Real Madrid puisque Zinedine Zidane n’y est plus. Cependant, d’après Eurosport UK , le Real Madrid ne perdrait pas espoir de parvenir à ses fins dans le dossier Mbappé. Pour ce faire, il serait vrai que Florentino Pérez aurait incité le joueur du PSG à ne pas sceller son avenir à Paris en prolongeant son contrat. Néanmoins, le projet sportif vendu par le club merengue aurait inclus Zinedine Zidane à la tête de l’effectif avec comme objectif principal intéressé une victoire en Ligue des champions. Pour autant, la priorité resterait la suivante : le recruter. Le futur entraîneur pèserait énormément dans la balance. Et quand bien même le discours du Real Madrid ferait mouche auprès du clan Mbappé, il faudrait toujours convaincre le PSG.

